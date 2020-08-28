У Київській області Volkswagen наїхав на мотоблок, є загиблий. Фото

Obozrevatel Кримінал 12:24, 28.08.2020 Оновлено: 12:41, 28.08.2020

У Ставищенському районі Київської області 27 серпня сталося зіткнення автомобіля Volkswagen і мотоблока.

Як повідомило OBOZREVATEL джерело в правоохоронних органах, самохідна техніка несподівано виїхала на дорогу з узбіччя.

"На автотрасі Київ-Одеса, неподалік від села Сніжки, в результаті аварії загинув 41-річний місцевий житель, водій малогабаритного транспортного засобу", – розповіло воно.

У Київській області Volkswagen зіткнувся з мотоблоком, є загиблий
/Screenshot Google

Джерело уточнило, що водій Volkswagen, 36-річний чоловік, на момент аварії був тверезий.

Volkswagen наїхав на мотоблок
/Фото з місця ДТП

Правоохоронці встановлюють усі деталі аварії, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі п'яний водій на Lexus влетів у два авто й перекинувся.

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