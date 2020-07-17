На Київщині безкарно "розпиляли" держпідприємство, яке відповідає за дороги і мости

Дочірнє підприємство "Київське обласне дорожнє управління" протягом семи років (!) знаходиться в процесі санації. Однак за цей час відбулося не оздоровлення підприємства, а справжнісінький "розпил" державного майна. За деякими даними рахунок йде вже на сотні мільйонів гривень.

Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Справи тягнуться роками

Повідомлень у ЗМІ про те, що правоохоронними органами в черговий раз задокументована незаконна схема з присвоєння державного майна (або коштів в особливо великих розмірах), за останні роки було багато. Однак рідко зустрінеш інформацію про притягнення посадових осіб та їх спільників до відповідальності. Про те, що винні отримали реальні терміни, їх майно конфіскували, а збитки державі змусили компенсувати.

Справи розслідуються роками, що, в свою чергу, дає підстави говорити або про проблеми (наприклад, низьку кваліфікацію) слідства, або про "зацікавленість" або навіть безпосередню участь правоохоронців у протиправних схемах.

Чинне законодавство передбачає суворе покарання для тих, хто зазіхнув на державне майно і кошти – ст. 191 Кримінального кодексу України за частиною п'ятою передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

А за ст. 209 КК України за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Тобто, передбачено адекватне покарання за такого роду злочини і є всі інструменти. Просто потрібно, щоб працював закон.

Замість хороших доріг "дерибан"

Один із прикладів, як тягнеться розслідування і одночасно триває "дерибан" держмайна – ситуація з дочірнім підприємством "Київський облдорупр".

Це державне підприємство дорожньої галузі було створено для виконання робіт із будівництва, ремонту та експлуатації утримання автомобільних доріг, мостів, а також інших споруд та елементів облаштування доріг.

Однак держмайно було, по суті, "тупо розкрадено". Без дозволів, погоджень із органами управління продано за цінами нижче в рази.

І весь цей час, до лютого 2020 року, підприємство продовжувало отримувати кошти з державного бюджету. Тобто, фактично кожен українець, який платить податки, є "інвестором" всього цього свавілля з "розпилом". Хоча повинен був отримати бездоганні дороги, мости і шляхопроводи.

Як "оздоровили" ДП і "наростили" борги

Ще у вересні 2011 року Господарським судом міста Києва було відкрито провадження у справі про банкрутство підприємства. А в липні 2013 року судом було затверджено план санації ДП "Київський облдорупр", який на сьогодні так і не виконано до кінця. Тобто, фактично, ДП знаходиться в стадії санації сім років.

Санація (з латинської – лікування, оздоровлення), в даній сфері – це система різних заходів, які дозволяють уникнути банкрутства. Але з "Київським облдорупром" все виявилося набагато цинічніше і нахабніше.

Дочірнє підприємство вступало в санацію з затвердженими судом кредиторськими вимогами в розмірі 107 986 623,26 грн (майже 108 млн). Але на сьогоднішній день не погашено вимоги конкурсних кредиторів четвертої черги в розмірі 11 387 502,98 тис. грн. і шостої черги в розмірі 3 139 786,49 грн.

Але за сім років санації попередніми санаторами і комітетом кредиторів накопичена непогашена поточна кредиторська заборгованість ДП "Київський облдорупр", яка перевищила вимоги конкурсних кредиторів, затверджені планом санації, більш ніж в два рази!

І вже на 31 березня 2020 року загальний розмір поточної кредиторської заборгованості дочірнього підприємства склав близько 236 мільйонів гривень!

З цієї суми накопичені вимоги поточних кредиторів підприємства складають 221 500 000 грн. Тільки накопичені і непогашені зобов'язання з податків і зборів до державного та місцевих бюджетів станом на 31.03.2020 року становлять 122 мільйони, А заборгованість по заробітній платі перед працівниками "Київського облдорупра" – понад 12 мільйонів гривень. Непокритий збиток підприємства на 31.03.2020 року склав 229 млн. грн.

Під час так званої "санації" підприємства була звільнена левова частка співробітників. На момент відкриття провадження про банкрутство в ДП "Київський облдорупр" працювало 2 658 чоловік, а до 1 червня цього року в штаті підприємства їх залишилося всього 129. Перед 418 колишніми працівниками підприємства ще не погашена заборгованість по оплаті праці.

Також під час санації ДП "Київський облдорупр" було ліквідовано 16 із 37 філій, частина майна яких була продана за 24 мільйони гривень в 2014-2015 роках. Зокрема, це виробнича база в м. Біла Церква, промислова база в с. Баришівка, асфальтобетонні заводи в м.Узин, м.Бориспіль, м. Рокитне та м. Бровари.

Причому ці майнові комплекси були продані без згоди, дозволу відповідного суб'єкта управління майном за цінами, які були значно нижчими за ринкові цін! Підтвердження цієї інформації є в постанові суду у кримінальному провадженні 42018111100000101.

Постанова Бориспільського міськрайонного суду Київської області

За фактом відчуження цього майна були відкриті кримінальні провадження, які передані до суду. Однак судові розгляди по ним на даний момент "заморожені".

Окремо відзначимо, що за законодавством України санація проходить до шести місяців, і тільки в разі рішення суду термін може бути продовжений до року. Яким чином "Київський облдорупр" "оздоровлювали" цілих сім років – окрема тема.

У наступних публікаціях на OBOZREVATEL ми розповімо про реальні обсяги привласнених коштів і держмайна. Розповімо про кримінальні провадження і "розумні терміни" розслідування. Покажемо листування з контролюючими органами та їх реакцію на втрату державного майна і неефективне використання бюджетних коштів.

Також назвемо учасників і кінцевих бенефіціарів злочинної схеми, яка була використана у відношенні ДП "Київський облдорупр" і яку намагаються "пролонгувати".

Далі буде...