У Дніпровському районі Києва, у квартирі будинку на вулиці Амвросія Бучми, 6в, виявили тіло чоловіка, яке почало розкладатися.

Жителі будинку вже деякий час відчували неприємний запах із приміщення, а також довго не бачили його господаря. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Тому в понеділок увечері, 2 березня, родичка чоловіка звернулася до поліції. Коли на місце прибули правоохоронці, під дверима квартири знову відчувався неприємний запах, схожий на трупний.

У київській квартирі знайшли тіло, яке розкладалося Інформатор

Так, на місце викликали рятувальників, які відчинили двері. Коли ті зайшли в приміщення, то побачили тіло чоловіка, яке вже почало розкладатися. Загиблий лежав на ліжку.

Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі не знайшли. Особу чоловіка встановили, йому було близько 73 років.

У київській квартирі знайшли тіло, яке розкладалося Інформатор

У київській квартирі знайшли тіло, яке розкладалося Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля входу в один із корпусів Національного транспортного університету 28 лютого виявили тіло людини.

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