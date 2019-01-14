У будівлі Києво-Печерської лаври виникла пожежа: фото

У Києві 14 січня загорілася будівля, що належить Києво-Печерській лаврі. За попередньою інформацією, в ході події постраждалих не виявилося.
Як повідомили у коментарі OBOZREVATEL у прес-службі ДСНС Києва, вогонь спалахнув у двоповерховій будівлі, яка розташована за межами лаври, однак входить до її архітектурного комплексу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Ця будівля під реконструкцією. Нібито цей будинок є пам'яткою архітектури, проте інформація перевіряється. Попередньо, горять дерев'яні перекриття на даху", — поінформувала начальник прес-служби Світлана Водолага.
Як стало відомо, вогонь охопив близько 200 кв. м.
Пожежа у будівлі лаври
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Пожежа
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Повідомляється також, що на місці працює 11 одиниць пожежної техніки та 44 рятувальники особового складу. Інформація про пожежу надійшла о 16:17. Стовп диму видно неподалік від одного з входів до комплексу.
Як писав OBOZREVATEL, у листопаді у Києві трапилася пожежа на території церковного комплексу у парку "Партизанська слава".
Назва храму не уточнюється, але, згідно із даними Google-карт, у парку "Партизанська слава" розташована Церква Іоанна Кронштадтського.
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