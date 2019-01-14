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/Кримінал

У будівлі Києво-Печерської лаври виникла пожежа: фото

14.3тЧитати матеріал російською

У Києві 14 січня загорілася будівля, що належить Києво-Печерській лаврі. За попередньою інформацією, в ході події постраждалих не виявилося.

Як повідомили у коментарі OBOZREVATEL у прес-службі ДСНС Києва, вогонь спалахнув у двоповерховій будівлі, яка розташована за межами лаври, однак входить до її архітектурного комплексу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ця будівля під реконструкцією. Нібито цей будинок є пам'яткою архітектури, проте інформація перевіряється. Попередньо, горять дерев'яні перекриття на даху", — поінформувала начальник прес-служби Світлана Водолага.

Як стало відомо, вогонь охопив близько 200 кв. м.

Пожежа у будівлі лаври

Пожежа у будівлі лаври

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Пожежа

Пожежа

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Повідомляється також, що на місці працює 11 одиниць пожежної техніки та 44 рятувальники особового складу. Інформація про пожежу надійшла о 16:17. Стовп диму видно неподалік від одного з входів до комплексу.

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді у Києві трапилася пожежа на території церковного комплексу у парку "Партизанська слава".

Назва храму не уточнюється, але, згідно із даними Google-карт, у парку "Партизанська слава" розташована Церква Іоанна Кронштадтського.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Или правосеки или томосеки подожгли однозначно!
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Ильич Владимир , в одной Москве за праздники и мост упал , и плотину прорвало , а по всей России , но в собственном глазу бревна не видно . Пожар всегда прятал концы в воду , между прочим в Лавре до сих пор сидит Митрополит Павел от РПЦ МП .
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CARGO 100
CARGO 100
Volovik Oleg, тебе же русским языком написали: "... зданиЕ, которое находится за пределами лавры ..."
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Авария Чернобыльской АЭС - результат передачи этой электростанции украинским долбаёбам ……. теперь вот Лавра ….. все что попадает в руки украинцам …… обречено....
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