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У Києві з'явився новий вид "комунального" шахрайства: перші подробиці

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У Києві шахраї під виглядом комунальних служб вводять в оману жителів і виманюють у них гроші.

Зловмисники стверджують, що отримали персональні дані користувачів від "Київтеплоенерго" і "Київенерго" й пропонують провести повірку лічильників, йдеться в прес-службі "Центру комунального сервісу".

"Звертаємо увагу, що не передавали і не передаємо дані споживачів стороннім організаціям. Якщо вам дзвонять із пропозицію повірки лічильників і стверджують, що взяли дані з програмного забезпечення "Київенерго" "і "Київтеплоенерго" – це шахрайство", – попередили комунальники.

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Зазначається також, що аферисти можуть не тільки дзвонити, а й ходити по квартирах.

У Києві з'явився новий вид "комунального" шахрайства: перші подробиці

Як писав OBOZREVATEL, у Києві знову активізувалися шахраї, які представляються банківськими працівниками і виманюють особисті дані.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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