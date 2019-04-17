У Києві з'явився новий вид "комунального" шахрайства: перші подробиці

У Києві шахраї під виглядом комунальних служб вводять в оману жителів і виманюють у них гроші.

Зловмисники стверджують, що отримали персональні дані користувачів від "Київтеплоенерго" і "Київенерго" й пропонують провести повірку лічильників, йдеться в прес-службі "Центру комунального сервісу".

"Звертаємо увагу, що не передавали і не передаємо дані споживачів стороннім організаціям. Якщо вам дзвонять із пропозицію повірки лічильників і стверджують, що взяли дані з програмного забезпечення "Київенерго" "і "Київтеплоенерго" – це шахрайство", – попередили комунальники.

Зазначається також, що аферисти можуть не тільки дзвонити, а й ходити по квартирах.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві знову активізувалися шахраї, які представляються банківськими працівниками і виманюють особисті дані.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram