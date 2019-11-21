У Києві з'явилося нове "забійне" перехрестя – поруч будівля РДА

У Києві поряд з будівлею Дніпровської районної держадміністрації ввечері 21 листопада трапилась аварія з двома авто. Це друга ДТП на цьому місці протягом доби.

Як повідомив OBOZREVATEL спікер Управління патрульної поліції у Києві Роман Мартинюк, на перетині вулиці Червоноткацької і бульвару Праці зіткнулися автомобілі ВАЗ і Skoda.

"Причина ДТП – недотримання дистанції. Без постраждалих", – зазначив він.

ДТП трапилось навпроти будівлі Дніпровської РДА Google. Maps

Нагадаємо, що увечері 20 листопада на пішохідному переході біля будівлі Дніпровської РДА водій Daewoo Lanos збив двох жінок. Постраждалі отримали переломи ніг і були госпіталізовані.

ДТП трапилось навпроти будівлі Дніпровської РДА Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля Верховної Ради України на вулиці Грушевського, 20 листопада відбулось масштабна ДТП з постраждалими.

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