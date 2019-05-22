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/Кримінал

У Києві зґвалтували дівчину посеред вулиці: жахливі подробиці

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У Голосіївському районі Києва невідомий напав на 32-річну дівчину і зґвалтував її.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, злочин трапився 21 травня в Охтирському провулку у дворі офісної будівлі.

У результаті постраждала була доправлена до одного із столичних пологових будинків. Обставини події наразі невідомі.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
кримінал
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Теркин Василий
Теркин Василий
В роддом то повезли рожать сразу?
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Golan Sim
Golan Sim
Насилия на улице становятся обычным явлением в жизни Украины. Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение наших украинских граждан, как это ни ужасно, приобретает характер необратимой пандемии.
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леня зе
леня зе
украина- це европа.от тут я полностью согласен,почти фрг.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
леня зе, чмо вонючее, ты же ноль. Полный ноль. Скорее всего и импотентишка. Так шо ты тут изображаешь, ефрейтор фсбешный?
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