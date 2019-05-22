У Києві зґвалтували дівчину посеред вулиці: жахливі подробиці

У Голосіївському районі Києва невідомий напав на 32-річну дівчину і зґвалтував її.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, злочин трапився 21 травня в Охтирському провулку у дворі офісної будівлі.

У результаті постраждала була доправлена до одного із столичних пологових будинків. Обставини події наразі невідомі.

Місце події Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві група хуліганів на дитячому майданчику напала на чоловіка з маленькою дитиною. Вони не тільки били, а й погрожували йому та родині.

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