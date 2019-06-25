У Києві зросла кількість шкідливих речовин у повітрі

У Києві 24 червня знову збільшилася кількість шкідливих речовин у повітрі. До кінця місяця ситуація із забрудненням не покращиться.

Зокрема норму перевищує вміст діоксиду азоту та формальдегіду, повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

Це викликано сухою і жаркою погодою і тривалою відсутністю опадів на значній території Києва.

За інформацією метеорологів, шкідливі речовини перевищили норму ще 10 червня і відтоді картина не покращилася.

"Найбільша концентрація забруднювальних речовин спостерігалася у п'ятницю (21 червня. — Ред.), за вихідні трохи зменшилася, але з понеділка знову почала поступово зростати, що свідчить про вплив авто", — уточнили у ДСНС.

Смог у Києві Телеканал 24

Як писав OBOZREVATEL, у Києві попередили про критичний рівень забруднення повітря у деяких районах столиці. Така ситуація склалася через сильну спеку у місті.

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