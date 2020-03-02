У Києві, біля станції метро "Печерська" помітили банду підлітків, які курили, а у відповідь на зауваження – погрожували бійкою та навіть ножем.

Відповідний відеролик розмістила жителька столиці Ірина Козак на своїй сторінці у Facebook. За її словами, через таких підлітків "страшно навіть інших дітей пускати на вулицю" (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

"1 березня, Київ, станція метро "Печерська", обідня година. Стоїть купка дітей 10-13 років. Щось жваво обговорюють і курять... Зробили їм зауваження... Вони сказали, що батьки знають..." – пояснила жінка.

У Києві засікли банду агресивних підлітків Facebook/Ірина Козак

Тоді, за словами очевидиці, підлітки почали погрожувати і вимагати гроші у іншого хлопця, що сторонні не змогли проігнорувати.

"Ми знову до них підійшли, у відповідь почули "Іди на х*й, бо зараз приріжу..." – додала вона.

Так, на відео видно сигарети у руках підлітків, а також чути, як ті погрожували людям та вигукували фрази: "Дам тобі у бороду, ти впадеш, і що потім будеш робити?", "А якщо я візьму зараз ніж, поріжу тебе?", "Г*ндон. Тобі п*зда, нах*й", "Ти знаєш, хто у нього батя?", "Тебе порізати?". Водночас вони стверджували, що це очевидці на них накинулися.

У Києві засікли банду агресивних підлітків Facebook/Ірина Козак

У Києві засікли банду агресивних підлітків Facebook/Ірина Козак

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва, на вулиці Івана Федорова, помітили двох підлітків, які вживали наркотики.

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