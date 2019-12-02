У Києві знову підпалили магазини відомої мережі: перші подробиці

У понеділок вночі, 20 листопада, у Києві невідомі підпалили два магазини мережі "Молоко від фермера".

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах. З 14 листопада відбулося вже п'ять підпалів магазинів цієї мережі.

Близько 2:40 двоє невідомих у масках розбили скло вітрини на вулиці Васильківській та кинули у приміщення пляшку із запалювальною рідиною. Вогонь пошкодив близько п'яти квадратних метрів магазину.

У Києві знову підпалили магазини відомої мережі УНН

Ще один випадок трапився майже у той самий час на проспекті Василя Порика. Невідомі в масках розбили вхідні двері та облили горючою рідиною приміщення, а тоді підпалили його. Пожежа пошкодила територію магазину площею близько три квадратні метри.

За обома фактами розпочали кримінальні провадження за кваліфікацією "умисне знищення або пошкодження майна".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж. Близько 3:00, з інтервалом у кілька хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера".

З’явилося відео серії підпалів магазинів мережі "Молоко від фермера" у Києві в ніч на 14 листопада.

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