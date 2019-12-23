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23 грудня • оновлено в 11:34
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У Києві знову підпалили магазини "Молоко від фермера": підозрюваних спіймали

1.1т
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У ніч на 23 грудня в Києві знову підпалили магазини мережі "Молоко від фермера". Один з інцидентів трапився на вулиці Олени Теліги, 27, а другий – на проспекті Василя Порика, 13Б.

Поліцейським вдалося затримати чотирьох паліїв. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Підпали відбулися синхронно, близько 2:40. Але тоді незнайомців вже чекали правоохоронці.

У Києві знову підпалили магазини "Молоко від фермера"

У Києві знову підпалили магазини "Молоко від фермера"

Інформатор

На вулиці Олени Теліги двоє чоловіків почали втікати, не встигнувши закинути пляшку в приміщення. Загорівся лише фасад дверей. Пожежу загасили поліцейські і співробітники охоронної фірми "Сіріус". Підозрюваних одразу ж затримали. Чоловікам по 23 роки.

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На проспекті Василя Порика пожежа встигла розгорітися. Двоє чоловіків кинули гирю у вікно і закинули пляшку з горючою речовиною в приміщення. Рятувальники оперативно ліквідували загорання. А правоохоронцям також вдалося затримати двох підозрюваних "на гарячому".

У ніч на 23 грудня в Києві знову підпалили магазини мережі "Молоко від фермера"

У ніч на 23 грудня в Києві знову підпалили магазини мережі "Молоко від фермера"

Інформатор

Поліцейським вдалося затримати чотирьох підозрюваних у підпалах магазинів в Києві

Поліцейським вдалося затримати чотирьох підозрюваних у підпалах магазинів в Києві

Інформатор

Магазини мережі "Молоко від фермера" до цього підпалювали вже п'ять разів

Магазини мережі "Молоко від фермера" до цього підпалювали вже п'ять разів

Інформатор

У ніч на 23 грудня в Києві знову підпалили магазини мережі "Молоко від фермера"

У ніч на 23 грудня в Києві знову підпалили магазини мережі "Молоко від фермера"

Інформатор

Поліцейським вдалося затримати чотирьох підозрюваних у підпалах магазинів в Києві

Поліцейським вдалося затримати чотирьох підозрюваних у підпалах магазинів в Києві

Інформатор

Магазини мережі "Молоко від фермера" до цього підпалювали вже п'ять разів

Магазини мережі "Молоко від фермера" до цього підпалювали вже п'ять разів

Інформатор

У ніч на 23 грудня в Києві знову підпалили магазини мережі "Молоко від фермера"

У ніч на 23 грудня в Києві знову підпалили магазини мережі "Молоко від фермера"

Інформатор

Поліцейським вдалося затримати чотирьох підозрюваних у підпалах магазинів в Києві

Поліцейським вдалося затримати чотирьох підозрюваних у підпалах магазинів в Києві

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж. Близько 3:00 з інтервалом в декілька хвилин невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера".

  • З'явилося відео серії підпалів магазинів мережі "Молоко від фермера" в Києві в ніч на 14 листопада.

  • А вже 20 листопада невідомі підпалили ще два магазини мережі "Молоко від фермера" в Києві.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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фил филька
фил филька
хлопцы небось с фронта пришли. скучают по динамичной жизни)
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