У Києві знову підпалили магазини "Молоко від фермера": підозрюваних спіймали

У ніч на 23 грудня в Києві знову підпалили магазини мережі "Молоко від фермера". Один з інцидентів трапився на вулиці Олени Теліги, 27, а другий – на проспекті Василя Порика, 13Б.

Поліцейським вдалося затримати чотирьох паліїв. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Підпали відбулися синхронно, близько 2:40. Але тоді незнайомців вже чекали правоохоронці.

У Києві знову підпалили магазини "Молоко від фермера" Інформатор

На вулиці Олени Теліги двоє чоловіків почали втікати, не встигнувши закинути пляшку в приміщення. Загорівся лише фасад дверей. Пожежу загасили поліцейські і співробітники охоронної фірми "Сіріус". Підозрюваних одразу ж затримали. Чоловікам по 23 роки.

На проспекті Василя Порика пожежа встигла розгорітися. Двоє чоловіків кинули гирю у вікно і закинули пляшку з горючою речовиною в приміщення. Рятувальники оперативно ліквідували загорання. А правоохоронцям також вдалося затримати двох підозрюваних "на гарячому".

У ніч на 23 грудня в Києві знову підпалили магазини мережі "Молоко від фермера" Інформатор

Поліцейським вдалося затримати чотирьох підозрюваних у підпалах магазинів в Києві Інформатор

Магазини мережі "Молоко від фермера" до цього підпалювали вже п'ять разів Інформатор

У ніч на 23 грудня в Києві знову підпалили магазини мережі "Молоко від фермера" Інформатор

Поліцейським вдалося затримати чотирьох підозрюваних у підпалах магазинів в Києві Інформатор

Магазини мережі "Молоко від фермера" до цього підпалювали вже п'ять разів Інформатор

У ніч на 23 грудня в Києві знову підпалили магазини мережі "Молоко від фермера" Інформатор

Поліцейським вдалося затримати чотирьох підозрюваних у підпалах магазинів в Києві Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж. Близько 3:00 з інтервалом в декілька хвилин невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера".

З'явилося відео серії підпалів магазинів мережі "Молоко від фермера" в Києві в ніч на 14 листопада.

А вже 20 листопада невідомі підпалили ще два магазини мережі "Молоко від фермера" в Києві.

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