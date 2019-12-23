У Києві знову підпалили магазини "Молоко від фермера": підозрюваних спіймали

У ніч на 23 грудня в Києві знову підпалили магазини мережі "Молоко від фермера". Один з інцидентів трапився на вулиці Олени Теліги, 27, а другий – на проспекті Василя Порика, 13Б.
Поліцейським вдалося затримати чотирьох паліїв. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Підпали відбулися синхронно, близько 2:40. Але тоді незнайомців вже чекали правоохоронці.
У Києві знову підпалили магазини "Молоко від фермера"
Інформатор
На вулиці Олени Теліги двоє чоловіків почали втікати, не встигнувши закинути пляшку в приміщення. Загорівся лише фасад дверей. Пожежу загасили поліцейські і співробітники охоронної фірми "Сіріус". Підозрюваних одразу ж затримали. Чоловікам по 23 роки.
На проспекті Василя Порика пожежа встигла розгорітися. Двоє чоловіків кинули гирю у вікно і закинули пляшку з горючою речовиною в приміщення. Рятувальники оперативно ліквідували загорання. А правоохоронцям також вдалося затримати двох підозрюваних "на гарячому".
У ніч на 23 грудня в Києві знову підпалили магазини мережі "Молоко від фермера"
Інформатор
Поліцейським вдалося затримати чотирьох підозрюваних у підпалах магазинів в Києві
Інформатор
Магазини мережі "Молоко від фермера" до цього підпалювали вже п'ять разів
Інформатор
У ніч на 23 грудня в Києві знову підпалили магазини мережі "Молоко від фермера"
Інформатор
Поліцейським вдалося затримати чотирьох підозрюваних у підпалах магазинів в Києві
Інформатор
Магазини мережі "Молоко від фермера" до цього підпалювали вже п'ять разів
Інформатор
У ніч на 23 грудня в Києві знову підпалили магазини мережі "Молоко від фермера"
Інформатор
Поліцейським вдалося затримати чотирьох підозрюваних у підпалах магазинів в Києві
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж. Близько 3:00 з інтервалом в декілька хвилин невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера".
З'явилося відео серії підпалів магазинів мережі "Молоко від фермера" в Києві в ніч на 14 листопада.
А вже 20 листопада невідомі підпалили ще два магазини мережі "Молоко від фермера" в Києві.
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