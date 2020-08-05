У Києві зникли двоє підлітків та чоловік. Фото і прикмети

У Києві оголосили в розшук двох підлітків Владислава Лихотинського та Олександра Камерова, а також дорослого жителя столиці Геннадія Погорелова.

Хлопчики зникли 4 та 5 серпня відповідно, а чоловік – ще 1 числа. Інформацію про зникнення неповнолітніх опублікували на сторінці "Розшук дітей ГУНП у м. Києві – офіційна сторінка за сприяння ПрАТ "Київстар" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що Владислав Лихотинський, 2004 року народження, 4 серпня пішов із Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей №1 в м. Києві та станом на 5 серпня не повернувся.

Прикмети хлопця: на вигляд 16-17 років, зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, темне пострижене наголо волосся, карі, темні очі. Він був одягнений у чорні спортивні штани з білим надписом Adidas, футболку сірого кольору, темні кросівки. Має татуювання на лівій гомілці у вигляді собаки породи бульдог.

У Києві зник Владислав Лихотинський Розшук дітей ГУНП у м. Києві

Водночас Олександр Камеров, 2007 року народження, вже 5 серпня пішов із приймальника-розподільника для дітей м. Києва та не повернувся.

Прикмети підлітка: на вигляд 14-15 років, зріст 150 см, темно-русяве волосся, карі очі. Був одягнений у жовто-блакитну футболку, джинси та крокси.

У Києві зник Олександр Камеров Розшук дітей ГУНП у м. Києві

За наявності будь-якої інформації про неповнолітніх громадян попросили звертатися за номером 102.

Про зникнення чоловіка написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. Зазначається, що Геннадій Погорелов, 1981 року народження, ще 1 серпня, о 12:50, пішов із будинку на вулиці Пушкінській у напрямку Хрещатика та не повернувся. Відтоді на зв’язок не виходив.

Прикмети чоловіка: на зріст близько 160 см, худорлявий, темно-русяве волосся, коротка стрижка. Був одягнений у джинси, білі кросівки, світлий джемпер із темними рукавами.

У Києві зник Геннадій Погорелов

За наявності інформації про зниклого попросили телефонувати за номерами: 102; 044-234-30-55; 067-252-33-06.

Пост у мережі Скриншот

Пост у мережі Скриншот

Пост у мережі Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області зникли неповнолітні брат і сестра В'ячеслав і Єлизавета Оленущенки. Через десять годин поліції вдалося розшукати їх.