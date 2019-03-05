У Києві зникли дві маленькі дівчинки: фото та прикмети дітей

У Солом'янському районі Києва у вівторок, 5 березня, зникли дві малолітні дівчинки 10 та 11 років.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook. Там же опубліковані фотографії дітей. Уточнюється, що місце їх зникнення — провулок Політехнічний.
Одна з розшукуваних — Гончаренко Софія Романівна, 2007 р.н. — була одягнена в куртку синього кольору з капюшоном і сині штани. Вона худорлявої статури, волосся світле.
Софія Гончаренко
facebook.com/KyivOperativ
Інша зникла — Самойленко Поліна Олександрівна, 2008 р.н. — одягнена в пальто рожевого кольору, сині штани і золотисті кросівки. Худорлявої статури, волосся довге, темне.
Поліна Самойленко
facebook.com/KyivOperativ
При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дітей просять повідомити правоохоронців — зателефонувати за номером 102.
Як писав OBOZREVATEL, також у Києві зник Артур Коваль, 1986 року народження. 15 лютого він вийшов із роботи, після чого зв'язок із ним обірвався.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".