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/Кримінал

У Києві зникли дві маленькі дівчинки: фото та прикмети дітей

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У Солом'янському районі Києва у вівторок, 5 березня, зникли дві малолітні дівчинки 10 та 11 років.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook. Там же опубліковані фотографії дітей. Уточнюється, що місце їх зникнення — провулок Політехнічний.

Одна з розшукуваних — Гончаренко Софія Романівна, 2007 р.н. — була одягнена в куртку синього кольору з капюшоном і сині штани. Вона худорлявої статури, волосся світле.

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Софія Гончаренко

Софія Гончаренко

facebook.com/KyivOperativ

Інша зникла — Самойленко Поліна Олександрівна, 2008 р.н. — одягнена в пальто рожевого кольору, сині штани і золотисті кросівки. Худорлявої статури, волосся довге, темне.

Поліна Самойленко

Поліна Самойленко

facebook.com/KyivOperativ

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дітей просять повідомити правоохоронців — зателефонувати за номером 102.

Як писав OBOZREVATEL, також у Києві зник Артур Коваль, 1986 року народження. 15 лютого він вийшов із роботи, після чого зв'язок із ним обірвався.

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Теми
КриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
зникла людинафотографиидіти
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