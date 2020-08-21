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У Києві зникли дві дівчинки: фото і прикмети

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Кримінал
8,9 т.
У Києві зникли дві дівчинки. Ілюстрація

У Києві зникли дві дівчинки. Ілюстрація. volynonline.com

У Києві зникли дві неповнолітні дівчинки – Таїсія Булах, 2006 року народження, та Інна Салій, 2005 року народження.

Про це написали на сторінці "Розшук дітей ГУНП у м. Києві – офіційна сторінка за сприяння ПрАТ Київстар" у Facebook. Неповнолітніх оголосили у розшук (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Обидві дівчинки ще 19 серпня пішли зі своїх домівок та станом на 9:30 21 серпня не повернулися.

Прикмети Таїсії Булах: зріст 160 см, худорлявої тілобудови, темно-русяве волосся, зелені очі. Неповнолітня була одягнута у білу футболку, голубі джинси, кепку такого ж кольору та чорні кросівки з білою підошвою.

У Києві зникла Булах Таїсія

У Києві зникла Булах Таїсія Facebook/Розшук дітей ГУНП у м. Києві

Прикмети Інни Салій: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, середньої тілобудови, фарбоване руде волосся, світло-карі очі.

У Києві зникла Салій Інна

У Києві зникла Салій Інна Facebook/Розшук дітей ГУНП у м. Києві

За наявності інформації щодо дівчат громадян попросили телефонувати за номером "102".

Інформація про зникнення Булах Таїсії

Інформація про зникнення Булах Таїсії Скріншот посту

Інформація про зникнення Салій Інни

Інформація про зникнення Салій Інни Скріншот посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Світильня Броварського району Київської області зникли 24-річна мама Аліна Созанська та двоє її маленьких дітей – п'ятирічна Анастасія, дворічний Михайло.

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