У Києві зникли дві дівчинки: фото і прикмети

У Києві зникли дві дівчинки. Ілюстрація. volynonline.com

У Києві зникли дві неповнолітні дівчинки – Таїсія Булах, 2006 року народження, та Інна Салій, 2005 року народження.

Про це написали на сторінці "Розшук дітей ГУНП у м. Києві – офіційна сторінка за сприяння ПрАТ Київстар" у Facebook. Неповнолітніх оголосили у розшук (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Обидві дівчинки ще 19 серпня пішли зі своїх домівок та станом на 9:30 21 серпня не повернулися.

Прикмети Таїсії Булах: зріст 160 см, худорлявої тілобудови, темно-русяве волосся, зелені очі. Неповнолітня була одягнута у білу футболку, голубі джинси, кепку такого ж кольору та чорні кросівки з білою підошвою.

У Києві зникла Булах Таїсія Facebook/Розшук дітей ГУНП у м. Києві

Прикмети Інни Салій: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, середньої тілобудови, фарбоване руде волосся, світло-карі очі.

У Києві зникла Салій Інна Facebook/Розшук дітей ГУНП у м. Києві

За наявності інформації щодо дівчат громадян попросили телефонувати за номером "102".

Інформація про зникнення Булах Таїсії Скріншот посту

Інформація про зникнення Салій Інни Скріншот посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Світильня Броварського району Київської області зникли 24-річна мама Аліна Созанська та двоє її маленьких дітей – п'ятирічна Анастасія, дворічний Михайло.

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