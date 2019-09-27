У Києві зникла молода мама з дитиною: фото та прикмети

У Києві зникла жінка Катерина Островська, 1996 року народження, разом зі своєю дитиною – Давидом Островським, 2019 року народження.

Як повідомили на сторінці "Розшук дітей ГУНП у м. Києві – офіційна сторінка за сприяння ПрАТ Київстар" у Facebook, Дніпровське УП розпочало їхні розшуки.

Серед прикмет жінки: зріст 160 см., худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, карі очі.

У Києві зникла мама з дитиною Розшук дітей ГУНП у м. Києві – офіційна сторінка за сприяння ПрАТ Київстар

Малюк же був зростом 70 см., середньої тілобудови, мав темно-русе волосся та карі очі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім нещодавно у Києві зникла 69-річна Ірина Бусіль із півторарічним правнуком Микитою Шатиркіним.

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