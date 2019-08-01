У Києві зник неповнолітній хлопець: фото і прикмети

У Солом'янському районі Києва зник неповнолітній хлопець Дмитро Зубарев 2003 року народження.
Про це повідомили на сторінці "Розшук дітей ГУНП у м. Києві – офіційна сторінка за сприяння ПрАТ Київстар" у Facebook. Правохоронці розшукують підлітка.
На вигляд Зубареву 16 років, зріст – 175 см. Хлопець худорлявої тілобудови, носить окуляри, у нього темно-русе, коротке волосся.
Дмитро Зубарев
Facebook/Розшук дітей ГУНП у м. Києві
Він був одягнений у бежеві шорти, темну футболку, кепку кольору "хакі" та коричневі шкіряні сандалі, мав поясну сумку-барсетку сірого кольору.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Петрушки (Києво-Святошинський район, Київська область) зник 10-річний Данило Лутюк. 31 липня хлопчик пішов з території домоволодіння на вулиці Лесі Українки у невідомому напрямку – його місцезнаходження невідоме.
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