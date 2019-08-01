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У Києві зник неповнолітній хлопець: фото і прикмети

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У Солом'янському районі Києва зник неповнолітній хлопець Дмитро Зубарев 2003 року народження.

Про це повідомили на сторінці "Розшук дітей ГУНП у м. Києві – офіційна сторінка за сприяння ПрАТ Київстар" у Facebook. Правохоронці розшукують підлітка.

На вигляд Зубареву 16 років, зріст – 175 см. Хлопець худорлявої тілобудови, носить окуляри, у нього темно-русе, коротке волосся.

Дмитро Зубарев

Дмитро Зубарев

Facebook/Розшук дітей ГУНП у м. Києві

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Він був одягнений у бежеві шорти, темну футболку, кепку кольору "хакі" та коричневі шкіряні сандалі, мав поясну сумку-барсетку сірого кольору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Петрушки (Києво-Святошинський район, Київська область) зник 10-річний Данило Лутюк. 31 липня хлопчик пішов з території домоволодіння на вулиці Лесі Українки у невідомому напрямку – його місцезнаходження невідоме.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
зникла людина
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