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29 листопада • оновлено в 11:52
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/ Кримінал

У Києві суд дозволив знести зайві поверхи "будинку-монстра"

15.8т
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Господарський суд Києва дозволив знести чотири верхні поверхи скандального "будинку-монстра" на Подолі, на вулиці Нижній Вал, 27-29.

Про це повідомив активіст Павло Калюк на своїй сторінці у Facebook. Суд задовольнив позовні вимоги Київради проти забудовника.

"П'ять років знадобилося на проходження першої інстанції. Так, попереду ще апеляція, але поки це перемога!" – наголосив Калюк.

У Києві суд дозволив знести зайві поверхи "будинку-монстра"

У Києві суд дозволив знести зайві поверхи "будинку-монстра"

Анна Бобирєва/The Village Україна

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Як повідомив у Facebook радник мера Києва Володимир Бондаренко, позов про знесення самовільно збудованої надбудови був поданий ще в 2014 році Київською міською радою. Згідно з рішенням суду, відповідач повинен знести надбудову за власний рахунок.

"Задовольняючи позовні вимоги, суд виходив із того, що ТОВ "Пателі лізинг" здійснює самочинне будівництво, оскільки надбудова у житлово-офісному комплексі на земельній ділянці у м. Києві на вул. Нижній Вал, 27-29, будується без отримання вихідних даних та відповідних дозволів на будівельні роботи, а також із суттєвим порушенням державних будівельних норм (ДБН), інших державних стандартів із питань будівництва та всупереч позитивним комплексним висновкам державної експертизи ДП "Укрдержбудекспертиза", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Скандальний "будинок-монстр" на Нижньому Валу вже не один рік є предметом суперечок.

  • Ще у 2016 році Вищий господарський суд України підтвердив рішення Господарського суду Києва про заборону забудовнику ТОВ "Пателі Лізинг" здійснювати дії щодо введення в експлуатацію будівлі на вулиці Нижній Вал, 27-29, реєстрації та продажу її приміщень.

  • Втім, ТОВ "Пателі Лізинг" у 2017 році почало робити все, щоб "узаконити" права власності на окремі квартири в недобудові через суд.

  • А потім Шостий апеляційний суд Києва вже у 2019 році скасував заборону на зведення "будинку-монстра". Раніше заборона була накладена Державною архітектурно-будівельною інспекцією столиці.

  • З'ясувалося, що скандальний будинок під час заселення людей може просто провалитися в метро.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Чесні українські суди за гарні гроші і маму рідну продадуть...
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Так изгадить древний русский Киев всего с 1990-го года всего за 30 лет могли только иноземные захватчики!
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Редкое безвкусие. Я бы снес полностью вместе с архитектором и хозяином.
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