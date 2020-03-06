Головна Новини
6 березня • оновлено в 15:17
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві знайшли відрізану ногу молодої жінки. Фото 18+

6.4т
Читати матеріал російською

У Дніпровському районі Києва увечері 5 березня виявили страшну знахідку.

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, приблизно в двадцяти метрах від водойми лежала частина тіла.

Орудує маніяк? У Києві знайшли відрізану жіночу ногу

За попередніми даними, це нога молодої жінки (максимум 35 років) з педикюром, якому максимум тиждень.

Кінцівка була відрізана.

Орудує маніяк? У Києві знайшли відрізану жіночу ногу

Відзначимо, страшну знахідку виявили по проспекту Романа Шухвевіча (раніше проспект Генерала Ватутіна) біля ТРЦ SkyMall.

За інформацією джерела, це може бути "роботою" маніяка, тому що в минулому році в Дніпровському районі також знаходили частини тіла.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Прес-секретар поліції Дніпровського району Ганна Шевчук підтвердила OBOZREVATEL, що були виявлені фрагменти людського тіла, а саме частину ноги.

"Виявили вчора в районі проспекту Ватутіна. Фрагмент відправлений на проведення судово-медичної експертизи", – розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві жінка вдарила чоловіка ножем, проте лікарям швидкої допомоги потерпілий заявив, що це "випадковість".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
19
2
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги