У Дніпровському районі Києва увечері 5 березня виявили страшну знахідку.

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, приблизно в двадцяти метрах від водойми лежала частина тіла.

За попередніми даними, це нога молодої жінки (максимум 35 років) з педикюром, якому максимум тиждень.

Кінцівка була відрізана.

Відзначимо, страшну знахідку виявили по проспекту Романа Шухвевіча (раніше проспект Генерала Ватутіна) біля ТРЦ SkyMall.

За інформацією джерела, це може бути "роботою" маніяка, тому що в минулому році в Дніпровському районі також знаходили частини тіла.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Прес-секретар поліції Дніпровського району Ганна Шевчук підтвердила OBOZREVATEL, що були виявлені фрагменти людського тіла, а саме частину ноги.

"Виявили вчора в районі проспекту Ватутіна. Фрагмент відправлений на проведення судово-медичної експертизи", – розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві жінка вдарила чоловіка ножем, проте лікарям швидкої допомоги потерпілий заявив, що це "випадковість".

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