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19 грудня • оновлено в 14:41
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/ Кримінал

У Києві виявили труп жінки: спливли подробиці моторошної НП

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У Києві судово-медичний експерт не виявив видимих ознак насильницької смерті на тілі жінки, яку виявили 19 грудня на березі озера у Солом'янському районі.

Про це OBOZREVATEL повідомили у пресслужбі ГУНП у столиці. У поліції також уточнили, що загибла – 1980 року народження.

"За словами свідків, жінка напередодні вживала алкогольні напої та їздила на автомобілі", – уточнили в відомстві.

У Києві виявили труп жінки

У Києві виявили труп жінки

інформатор

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Що стало причиною смерті, поки не ясно. Результати стануть відомі після проведення експертиз.

Також в поліції відзначили, що автомобіль Honda, який виявили поруч з трупом, належав загиблій.

Інформацію очевидців про те, що жінка була майже роздягненою, у поліції не прокоментували.

У Києві виявили труп жінки

У Києві виявили труп жінки

інформатор

У Києві виявили труп жінки

У Києві виявили труп жінки

інформатор

Кримінальне провадження відкрите за ст. 115 УК (умисне вбивство).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тернопільській області виявили тіло 15-річного школяра, якого розшукували більше трьох тижнів. За попередньою інформацією, хлопець заблукав і помер від переохолодження.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України кримінал
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