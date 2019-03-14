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/Кримінал

У Києві знайшли мертвим співробітника Адміністрації президента: всі подробиці

31.2тЧитати матеріал російською

Убитим у Києві чоловіком, якого вранці 14 березня знайшли біля церкви, виявився працівник Адміністрації президента Олександр Бухтатий.

За офіційною інформацією прес-служби поліції Києва, на його тілі не знайшли слідів насильницької смерті, проте директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко в коментарі виданню "Інформатор" підтвердив, що сліди насильства були (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За попередніми даними, він працював провідним консультантом Головного департаменту інформаційної політики АП", — уточнили у ЗМІ.

Олександр Бухтатий

Олександр Бухтатий

Facebook Олескандр Бухтатий

В офіційному коментарі OBOZREVATEL у Шевченківському районному управлінні поліції підтвердили, що на вул. Багговутівській було знайдено труп чоловіка.

"Інформація про те, що загиблий є працівником Адміністрації президента, перевіряється", — зазначили правоохоронці.

Водночас глава відділу комунікації МВС Артем Шевченко підтвердив, що тіло належить співробітнику АП Бухтатий.

У Києві знайшли мертвим співробітника Адміністрації президента: всі подробиці

"Інформатор"

Згідно з даними в електронній декларації Бухтатого за 2017 рік, у нього є дружина і син. Олександр зареєстрував місце проживання у Броварах, однак фактичним місцем вказав Київ.

Бухтатий був секретарем Національної спілки журналістів з 2007 по 2017 рік. У 2016 році загиблий фігурував у медійному скандалі. Його і ще двох секретарів НСЖУ звинуватили у спробі тиску на пресу і створенні організації-конкурента Спілки журналістів, пишуть "Українські новини".

У 2017 ім'я Бухтатого знову з'явилося в новинах у зв'язку з конкурсом на посаду глави НСЖУ. Його кандидатура була висунута на розгляд, проте через роботу чиновником його назвали "людиною з Банкової", пише "Олігарх". У разі свого обрання убитий збирався провести реформу преси та спілки журналістів.

У конкурсі на посаду глави, крім Бухтатого, було ще п'ятеро учасників. Убитий вийшов у другий тур, проте поступився Сергію Томіленку.

Нагадаємо, що тіло було знайдено біля недобудованої церкви на вул. Багговутівській. Він лежав біля воріт, а навколо нібито були криваві сліди.

"За словами медиків, у нього розбита голова, а руки повністю почервоніли від крові. Чоловік впав біля паркану будівництва, під сухостоєм", ‒ уточнили в ЗМІ.

Місце знаходження трупа

Місце знаходження трупа

Поліція Києва

Місце знаходження тіла

Місце знаходження тіла

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у серпні 2018 у Сумах вбили екс-чиновника, колишнього депутата міськради Анатолія Жука. Його застрелили у дворі приватного будинку. Кілер кинув пістолет на місці злочину.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Путен, астанавись!
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
жрут друг друга не дуром
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
скорее всего попытка подкупа спецслужбами россии а после отказа ликвидация
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van Dijk Max
van Dijk Max
Кожедуб Руслан, согласен , следов насилия не нашли , его проста жаба задушила от предложенной суммы , а ведь готов был продать всю усраину
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Кожедуб Руслан, Смотри скоро до тебя доберутся. Но ты при попытке подкупа не откажешься.
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