У Києві знайшли труп працівника Адміністрації президента: затримано підозрюваного

Працівник Адміністрації президента Олександр Бухтатий, тіло якого знайшли 14 березня біля церкви, перед смертю був пограбований.

На його тілі не було видимих слідів насильства, лише кров із носа, пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела в Адміністрації президента.

"У нього вкрали телефон і банківську карту", — повідомило джерело.

Олександр Бухтатий Facebook Олександр Бухтатий

За даними співрозмовника видання, підозрюваного у злочині вже затримали.

Місце злочину "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, 14 березня у Шевченківському районі Києва знайшли труп чоловіка. Його тіло лежало біля воріт, а навколо нібито були сліди крові.

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