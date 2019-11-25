У Києві знайшли труп напівголого чоловіка. Фото 18+

У Шевченківському районі Києва, на вулиці Юрія Іллєнка, 71, у понеділок вранці, 25 листопада, знайшли напівголий труп чоловіка.

Ймовірно, людина померла від переохолодження. Про це написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

"Вранці (25 листопада. – Ред.) на Іллєнка, 71, біля під’їзду було знайдено тіло чоловіка. Доволі дивно – кажуть, що помер від переохолодження", – йдеться у дописі.

У Києві знайшли труп напівголого чоловіка Київ Оперативний

На фото видно, як напівроздягнений чоловік лежить просто біля під'їзду житлового будинку. На місце приїхали правоохоронці.

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У Шевченківському районі Києва, на вулиці Юрія Іллєнка, 71, у понеділок вранці, 25 листопада, знайшли напівголий труп чоловіка Київ Оперативний

Ймовірно, людина померла від переохолодження Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у ніч на 20 листопада на Подолі знайшли труп напівголого чоловіка з пробитою головою і віником на шиї. На вигляд загиблому приблизно 30 років.

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