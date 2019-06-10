ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
LadyCity

/Кримінал

У Києві знайшли труп і записку поруч: перші деталі

2.3тЧитати матеріал російською

У Києві у закинутій будівлі виявили труп чоловіка і залишену поруч із ним записку. За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі не було.

На вигляд загиблому близько 35 років. Імовірно, труп знайшли бездомні, що живуть у закинутій будівлі. Сам померлий на малозабезпеченого не схожий, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

"З особистих речей при ньому нічого не виявили. Але поруч із тілом лежав аркуш паперу, на якому був написаний номер телефону і слово "Терміново", — уточнили у ЗМІ.

Новини
Руки були зв'язані: під Одесою знайшли труп екс-мера із Молдови
Місце НП

Місце НП

"Інформатор"

На опублікованих фото видно, що чоловік лежав обличчям униз. Повідомляється також, що тіло було знайдене у будівлі на вул. Солом'янська.

Чоловік лежав обличчям униз

Чоловік лежав обличчям униз

"Інформатор"

Вул. Солом'янська

Вул. Солом'янська

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на центральному залізничному вокзалі пасажири виявили труп чоловіка. Він сидів на парапеті підземного переходу біля однієї з платформ.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
леня зе
леня зе
фига себе в киеве еще есть таксофоны.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel