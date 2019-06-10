У Києві знайшли труп і записку поруч: перші деталі

У Києві у закинутій будівлі виявили труп чоловіка і залишену поруч із ним записку. За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі не було.

На вигляд загиблому близько 35 років. Імовірно, труп знайшли бездомні, що живуть у закинутій будівлі. Сам померлий на малозабезпеченого не схожий, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

"З особистих речей при ньому нічого не виявили. Але поруч із тілом лежав аркуш паперу, на якому був написаний номер телефону і слово "Терміново", — уточнили у ЗМІ.

Місце НП "Інформатор"

На опублікованих фото видно, що чоловік лежав обличчям униз. Повідомляється також, що тіло було знайдене у будівлі на вул. Солом'янська.

Чоловік лежав обличчям униз "Інформатор"

Вул. Солом'янська Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на центральному залізничному вокзалі пасажири виявили труп чоловіка. Він сидів на парапеті підземного переходу біля однієї з платформ.

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