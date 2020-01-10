Головна Новини
10 січня • оновлено в 13:39
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві знайшли покинутих тигрів: з'ясувалася їхня доля

1.5т
Читати матеріал російською

Шістьох тигрів, яких у жахливих умовах знайшли в покинутому клубі Tiger Club на острові Жуків, що у Києві, влаштували до спецустанов.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook. У грудні минулого року до правоохоронців звернулася киянка та розповіла про покинутих тварин (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Поліцейські справді виявили на місці шість тигрів у вольєрах, які не відповідали умовам утримання. Було встановлено, що за адресою зареєстрована приватна власність, яка охоронялась, але господар там не проживав.

У Києві знайшли покинутих тигрів

У Києві знайшли покинутих тигрів

Facebook Євгенії Прокопенко

Зібрані відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Уже 8 січня поліцейські провели додатковий огляд місця, під час якого за згодою господаря його представник передав тигрів на утримання трьом спецустановам Київської і Харківської областей. Правоохоронці також перевірили нові умови утримання тигрів. Тварини перебуватимуть на карантині, під час якого ветеринари встановлять їхній стан здоров’я.

Як написала зоозахисниця Євгенія Прокопенко на своїй сторінці у Facebook, тигрів знайшли саме у покинутому клубі Tiger Club.

За її словами, тварини будуть жити в трьох приватних закладах: "Фельдман Екопарк", Притулок для диких тварин і зоопарк "12 місяців".

У покинутому клубі Tiger Club на острові Жуків, що у Києві, знайшли шістьох тигрів

У покинутому клубі Tiger Club на острові Жуків, що у Києві, знайшли шістьох тигрів

Facebook Євгенії Прокопенко

Знайдених у Києві тигрів влаштували до спецустанов

Знайдених у Києві тигрів влаштували до спецустанов

Facebook Євгенії Прокопенко

Тварини будуть жити у закладах Київської і Харківської областей

Тварини будуть жити у закладах Київської і Харківської областей

Facebook Євгенії Прокопенко

У покинутому клубі Tiger Club на острові Жуків, що у Києві, знайшли шістьох тигрів

У покинутому клубі Tiger Club на острові Жуків, що у Києві, знайшли шістьох тигрів

Facebook Євгенії Прокопенко

Знайдених у Києві тигрів влаштували до спецустанов

Знайдених у Києві тигрів влаштували до спецустанов

Тварини будуть жити у закладах Київської і Харківської областей

Тварини будуть жити у закладах Київської і Харківської областей

У покинутому клубі Tiger Club на острові Жуків, що у Києві, знайшли шістьох тигрів

У покинутому клубі Tiger Club на острові Жуків, що у Києві, знайшли шістьох тигрів

Знайдених у Києві тигрів влаштували до спецустанов

Знайдених у Києві тигрів влаштували до спецустанов

Тварини будуть жити у закладах Київської і Харківської областей

Тварини будуть жити у закладах Київської і Харківської областей

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна поліція України відкрила кримінальне провадження через жорстоке поводження з тваринами в приватному міні-зоопарку в селі Червоне Обухівського району на Київщині.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги