У Києві знайшли покинутих тигрів: з'ясувалася їхня доля

Шістьох тигрів, яких у жахливих умовах знайшли в покинутому клубі Tiger Club на острові Жуків, що у Києві, влаштували до спецустанов.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook. У грудні минулого року до правоохоронців звернулася киянка та розповіла про покинутих тварин (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Поліцейські справді виявили на місці шість тигрів у вольєрах, які не відповідали умовам утримання. Було встановлено, що за адресою зареєстрована приватна власність, яка охоронялась, але господар там не проживав.

У Києві знайшли покинутих тигрів Facebook Євгенії Прокопенко

Зібрані відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Уже 8 січня поліцейські провели додатковий огляд місця, під час якого за згодою господаря його представник передав тигрів на утримання трьом спецустановам Київської і Харківської областей. Правоохоронці також перевірили нові умови утримання тигрів. Тварини перебуватимуть на карантині, під час якого ветеринари встановлять їхній стан здоров’я.

Як написала зоозахисниця Євгенія Прокопенко на своїй сторінці у Facebook, тигрів знайшли саме у покинутому клубі Tiger Club.

За її словами, тварини будуть жити в трьох приватних закладах: "Фельдман Екопарк", Притулок для диких тварин і зоопарк "12 місяців".

У покинутому клубі Tiger Club на острові Жуків, що у Києві, знайшли шістьох тигрів Facebook Євгенії Прокопенко

Знайдених у Києві тигрів влаштували до спецустанов Facebook Євгенії Прокопенко

Тварини будуть жити у закладах Київської і Харківської областей Facebook Євгенії Прокопенко

У покинутому клубі Tiger Club на острові Жуків, що у Києві, знайшли шістьох тигрів Facebook Євгенії Прокопенко

Знайдених у Києві тигрів влаштували до спецустанов

Тварини будуть жити у закладах Київської і Харківської областей

У покинутому клубі Tiger Club на острові Жуків, що у Києві, знайшли шістьох тигрів

Знайдених у Києві тигрів влаштували до спецустанов

Тварини будуть жити у закладах Київської і Харківської областей

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна поліція України відкрила кримінальне провадження через жорстоке поводження з тваринами в приватному міні-зоопарку в селі Червоне Обухівського району на Київщині.

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