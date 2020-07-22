У Києві знайшли мертвим зниклого волонтера Кучапіна.

У Дніпровському районі Києва виявили тіло зниклого 16 липня керівника столичної громадської організації "Дім милосердя", волонтера Олексія Кучапіна.

Про виявлення загиблого написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook. Так, мешканець Деснянського району ще 16 липня пішов із дому та більше не виходив на зв'язок.

"Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили тіло зниклого чоловіка у квартирі в Дніпровському районі столиці. Під час попереднього огляду тіла криміналісти не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті", – йдеться в дописі.

Остаточну причину смерті встановлять після проведення судово-медичної експертизи. Враховуючи нові обставини, слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – природна смерть. Триває досудове розслідування.

Пресофіцерка Деснянського управління поліції Києва Наталія Федоровська у коментарі ТСН.ua підтвердила, що знайшли саме тіло керівника "Дому милосердя".

"Так, це він – Олексій Кучапін. Його тіло знайдено на орендованій квартирі у Києві. 90% – це природня смерть, але ще сьогодні (22 липня. – Ред.) буде розтин тіла, тоді ми вже офіційно зможемо назвати причину смерті. Зараз чекаємо на родичів та близьких для опізнання тіла", – сказала вона.

Пост поліції Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня зник безвісти керівник громадської організації "Дім милосердя Київ" Олексій Кучапін.