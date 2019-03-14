У Києві знайшли мертвим співробітника Адміністрації президента: названо причину смерті

Причиною смерті співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого, тіло якого знайшли 14 березня в Києві, може бути ішемічна хвороба серця.
Такі попередні результати розтину оприлюднили в прес-службі поліції Києва. Також у загиблого виявили переломи кісток носа.
"Під час огляду речей виявилося, що зник його мобільний телефон. З огляду на це, поліція завела кримінальну справу за статтею за умисне вбивство та розбій", ‒ уточнили правоохоронці.
Також правоохоронці встановили особи двох чоловіків, які перебували поруч із загиблим. У одного з них виявили зниклий мобільний телефон.
Як писав OBOZREVATEL, в Києві 14 березня біля недобудованої церкви на вул. Багговутівській виявили труп чоловіка. Його тіло лежало біля воріт, а навколо нібито були криваві сліди.
Близько 13:00 з'явилася інформація, що перед смертю Бухтатий був пограбований.
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