У Києві знайшли мертвим співробітника Адміністрації президента: названо причину смерті

Причиною смерті співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого, тіло якого знайшли 14 березня в Києві, може бути ішемічна хвороба серця.

Такі попередні результати розтину оприлюднили в прес-службі поліції Києва. Також у загиблого виявили переломи кісток носа.

"Під час огляду речей виявилося, що зник його мобільний телефон. З огляду на це, поліція завела кримінальну справу за статтею за умисне вбивство та розбій", ‒ уточнили правоохоронці.

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Також правоохоронці встановили особи двох чоловіків, які перебували поруч із загиблим. У одного з них виявили зниклий мобільний телефон.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві 14 березня біля недобудованої церкви на вул. Багговутівській виявили труп чоловіка. Його тіло лежало біля воріт, а навколо нібито були криваві сліди.

Близько 13:00 з'явилася інформація, що перед смертю Бухтатий був пограбований.

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