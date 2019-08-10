У Києві знайшли автомобіль з трупом всередині: фото з місця НП

У суботу, 10 серпня, в Дарницькому районі Києва, на вулиці Бориспільській 3/1, в автомобілі ВАЗ 2109 виявили труп чоловіка.

Як повідомив "Информатор", перехожі звернули увагу на авто, в якому на передньому сидінні лежала людина, і близько 7:30 викликали поліцію (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Правоохоронці побачили, що чоловік не подавав ознак життя. Пізніше лікарі констатували смерть і викликали слідчо-оперативну групу.

Труп чоловіка Информатор

Експерти оглянули тіло: попередньо, слідів насильства не виявили. Особа чоловіка встановлена. Йому було 84 роки.

Точну причину смерті з'ясують пізніше судово-медичні експерти.

Автомобіль Информатор

Автомобіль, в якому виявили труп Информатор

Поліція Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території однієї зі шкіл Голосіївського району Києва виявили труп іноземця зі слідами насильницької смерті. А в Деснянському районі міста 4 серпня посеред лісу знайшли труп чоловіка з катетером в грудях. Загиблий був повністю голим.

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