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У Києві знайшли автомобіль з трупом всередині: фото з місця НП

6.3т Читати матеріал російською

У суботу, 10 серпня, в Дарницькому районі Києва, на вулиці Бориспільській 3/1, в автомобілі ВАЗ 2109 виявили труп чоловіка.

Як повідомив "Информатор", перехожі звернули увагу на авто, в якому на передньому сидінні лежала людина, і близько 7:30 викликали поліцію (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Правоохоронці побачили, що чоловік не подавав ознак життя. Пізніше лікарі констатували смерть і викликали слідчо-оперативну групу.

Труп чоловіка

Труп чоловіка

Информатор

Експерти оглянули тіло: попередньо, слідів насильства не виявили. Особа чоловіка встановлена. Йому було 84 роки.

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Точну причину смерті з'ясують пізніше судово-медичні експерти.

Автомобіль

Автомобіль

Информатор

Автомобіль, в якому виявили труп

Автомобіль, в якому виявили труп

Информатор

Поліція

Поліція

Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території однієї зі шкіл Голосіївського району Києва виявили труп іноземця зі слідами насильницької смерті. А в Деснянському районі міста 4 серпня посеред лісу знайшли труп чоловіка з катетером в грудях. Загиблий був повністю голим.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
смерть
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