Головна Новини
7 грудня • оновлено в 23:16
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві спіймали жебрачку, що використовувала дитину: відео 18+

2.4т
Читати матеріал російською

У Києві в суботу, 7 грудня, на виході зі станції метро "Либідська" затримали дівчину, яка примушувала свою дитину займатися жебрацтвом.

Підтверджуюче відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця)

Відзначається, що під час затримання дівчина поводила себе неадекватно – агресивно лаялася, матюкалася і кидалася речами. За документами її звуть Вароді Анжела Олександрівна, родом із Закарпаття.

Новини
У київському метро нові правила користування: жебракам та музикантам зась

У Києві зловили жебрачку, що використовувала дитину

У Києві зловили жебрачку, що використовувала дитину

Скріншот з відео

Дівчинка ж, яку примушували просити гроші, була вся брудна і від неї неприємно пахло.

Правоохоронці відкрили проти дівчини кримінальне провадження за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ч.1 ст.150-1 КК) з санкцією статті до 3 років позбавлення волі. Повідомили також органам соціального захисту.

Увага! Присутня нецензурна лексика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві викрили жінку, яка просила милостиню в метро, видаючи себе за людину з проблемами зі здоров'ям.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Не тот размах. Вот Пеця умел просить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Держава має взяти на себе зобов"язання подбати про своє майбутнє шляхом надання матеріальної допомоги дітям до досягнення ними 18-ти років.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги