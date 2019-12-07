У Києві спіймали жебрачку, що використовувала дитину: відео 18+

У Києві в суботу, 7 грудня, на виході зі станції метро "Либідська" затримали дівчину, яка примушувала свою дитину займатися жебрацтвом.
Підтверджуюче відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця)
Відзначається, що під час затримання дівчина поводила себе неадекватно – агресивно лаялася, матюкалася і кидалася речами. За документами її звуть Вароді Анжела Олександрівна, родом із Закарпаття.
У Києві зловили жебрачку, що використовувала дитину
Скріншот з відео
Дівчинка ж, яку примушували просити гроші, була вся брудна і від неї неприємно пахло.
Правоохоронці відкрили проти дівчини кримінальне провадження за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ч.1 ст.150-1 КК) з санкцією статті до 3 років позбавлення волі. Повідомили також органам соціального захисту.
Увага! Присутня нецензурна лексика.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві викрили жінку, яка просила милостиню в метро, видаючи себе за людину з проблемами зі здоров'ям.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".