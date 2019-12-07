У Києві спіймали жебрачку, що використовувала дитину: відео 18+

У Києві в суботу, 7 грудня, на виході зі станції метро "Либідська" затримали дівчину, яка примушувала свою дитину займатися жебрацтвом.

Підтверджуюче відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця)

Відзначається, що під час затримання дівчина поводила себе неадекватно – агресивно лаялася, матюкалася і кидалася речами. За документами її звуть Вароді Анжела Олександрівна, родом із Закарпаття.

У Києві зловили жебрачку, що використовувала дитину Скріншот з відео

Дівчинка ж, яку примушували просити гроші, була вся брудна і від неї неприємно пахло.

Правоохоронці відкрили проти дівчини кримінальне провадження за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ч.1 ст.150-1 КК) з санкцією статті до 3 років позбавлення волі. Повідомили також органам соціального захисту.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві викрили жінку, яка просила милостиню в метро, видаючи себе за людину з проблемами зі здоров'ям.

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