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1 листопада • оновлено в 02:08
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Продавав у частині: в Києві зловили військового-наркоторговця. Фото затримання

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У Києві в четвер, 31 жовтня, затримали сержанта-наркоторговця, що попався на збуті марихуани у своїй військовій частині, а також його постачальників.

Про це повідомила пресслужба Військової прокуратури Центрального регіону України. Зафіксована спроба сержантом продати чотири пакети наркотичної речовини за 1 тис. гривень.

Уточнюється, що зловмисника затримала військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України спільно з ГУ з боротьби із корупцією та організованою злочинністю СБУ та слідчим управлінням ГУ Нацполіції в області.

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Затримання підозрюваних

Затримання підозрюваних

vppnr.gp.gov.ua

"Також 24 жовтня в рамках контролю за вчиненням злочину проведено контрольовану закупівлю у торговця в погонах аналогічної партії, за що він також виручив 1 тис. гривень", – повідомили у відомстві.

Під час обшуків у особи, яка поставляла наркотики військовослужбовцю на продаж, виявили "плантацію" кущів конопель у квартирі. Постачальника також затримали.

Наразі обом фігурантам готують повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Затримання підозрюваних

Затримання підозрюваних

vppnr.gp.gov.ua

Затримання підозрюваних

Затримання підозрюваних

vppnr.gp.gov.ua

Затримання підозрюваних

Затримання підозрюваних

vppnr.gp.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Кривому Розі Дніпропетровської області поліцейські затримали підозрюваного в торгівлі наркотиками та вилучили у нього метамфетамін. Загальна вартість знайдених речовин – понад 220 тис. гривень.

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Теми
Новини Києва та Київської області наркотрафік
Місце
Україна Київ
Теги
наркотики фотографии затримання
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