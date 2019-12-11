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11 грудня • оновлено в 18:29
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На Mustang із луганськими номерами: в Києві на гарячому спіймали псевдопатруль "поліції". Відео

1.5т
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У Києві затримали двох чоловіків, які розмалювали автомобіль Mustang під патрульну машину поліцейських.

Підтверджуюче відео в середу, 11 грудня, опублікувала в Facebook журналістка Наталя Волосова (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як з'ясував OBOZREVATEL, фейковий поліцейський Ford Mustang виявився рекламною ідеєю однієї з фірм, яка займається пригоном авто з США.

Затримані в формі і з жетонами зупиняли машини, які порушували правила дорожнього руху. Чоловіки заявили, що вони нібито хотіли зняти ролик на соціальну тематику. Вони навіть показали звернення в поліцію з проханням дозволити зйомки.

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У Києві на гарячому спіймали псевдопатруль

У Києві на гарячому спіймали псевдопатруль

Патрульна поліція

У Києві на гарячому спіймали псевдопатруль

У Києві на гарячому спіймали псевдопатруль

Подслушано в полиции

Чоловіків затримали за незаконне використання символіки поліції і спецсигналів. Водій отримає два адміністративних протоколи, за якими йому доведеться заплатити штраф. А ось оператора відразу повезли до військкомату – виявилося, він перебував в базі розшуку комісаріату. Машину ж відправили на штрафмайданчик.

У Києві зловили псевдопатруль "поліції"

У Києві зловили псевдопатруль "поліції"

У Києві зловили псевдопатруль "поліції"

У Києві зловили псевдопатруль "поліції"

У Києві зловили псевдопатруль "поліції"

У Києві зловили псевдопатруль "поліції"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві спіймали липових поліцейських, які грабували іноземців.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
поліція
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