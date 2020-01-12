У Києві зловили маніяка, який завдав жертві 17 ударів ножем

У суботу, 11 січня, в Голосіївському районі Києва затримали підозрюваного в нападі на 19-річну дівчину. Чоловік намагався зґвалтувати її, а потім завдав 17 ударів ножем.

Зловмисником виявився 29-річний киянин. Про це повідомили на сайті Національної поліції Києва (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час обшуку у чоловіка вилучили ніж, рюкзак і куртку зі слідами крові. Злочинцеві загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Національна поліція Києва

Національна поліція Києва

Національна поліція Києва

Національна поліція Києва

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція оголосила в розшук чоловіка, який в Києві, на проспекті Лобановського, накинувся на 19-річну дівчину, намагався згвалтувати її, а потім завдав 17 ударів ножем. Інцидент стався у вівторок вночі, 7 січня.

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