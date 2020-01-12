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12 січня • оновлено в 14:18
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У Києві зловили маніяка, який завдав жертві 17 ударів ножем

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У суботу, 11 січня, в Голосіївському районі Києва затримали підозрюваного в нападі на 19-річну дівчину. Чоловік намагався зґвалтувати її, а потім завдав 17 ударів ножем.

Зловмисником виявився 29-річний киянин. Про це повідомили на сайті Національної поліції Києва (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Під час обшуку у чоловіка вилучили ніж, рюкзак і куртку зі слідами крові. Злочинцеві загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

У Києві зловили маніяка, який завдав жертві 17 ударів ножем

Національна поліція Києва

У Києві зловили маніяка, який завдав жертві 17 ударів ножем

Національна поліція Києва

У Києві зловили маніяка, який завдав жертві 17 ударів ножем

Національна поліція Києва

У Києві зловили маніяка, який завдав жертві 17 ударів ножем

Національна поліція Києва

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція оголосила в розшук чоловіка, який в Києві, на проспекті Лобановського, накинувся на 19-річну дівчину, намагався згвалтувати її, а потім завдав 17 ударів ножем. Інцидент стався у вівторок вночі, 7 січня.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение." Но если окажется героем АТО, на поруки выйдет.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усраинский мир.
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Добрыня .
Добрыня .
Драго Кувалда, Копрофил, когда по мацкве баба гуляла с отрезанной головой ребёнка, это какой мир ?
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