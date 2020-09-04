У Києві зловили копа з іменним пістолетом Януковича й наркотиками. Фото

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали в Києві слідчого відділу одного з районних управлінь поліції, який збував наркотичні засоби та психотропні речовини.

Як повідомляється на офіційному сайті прокуратури Києва, під час обшуку в затриманого знайшли іменний пістолет, виданий колишньому президентові України Віктору Януковичу тодішнім міністром оборони Олександром Кузьмуком (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час досудового розслідування правоохоронцями було задокументовано три факти збуту інспектором амфетаміну та МDМА (більш відомий як "екстазі") на загальну суму 28 000 гривень.

3 вересня після чергового збуту наркотичного засобу поліцейського було затримано та вилучено приблизно 40 грамів білої порошкоподібної речовини, яка, зі слів затриманого, є кокаїном, а також 70 000 гривень, отриманих за нього.

Під час обшуків в автомобілі, за місцем проживання та роботи фігуранта, а також інших ймовірно причетних осіб, було виявлено вогнепальну зброю, бойові патрони, білу порошкоподібну речовину в пакеті, пігулки МDМА та кущі марихуани.

Наразі вирішується питання обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкції ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Звідки у поліцейського наркотичні речовини та боєприпаси, та як до нього потрапив "пістолет Януковича", встановлює слідство.

У поліцейського знайшли іменний пістолет Януковича kyiv.gp.gov.ua

У затриманого виявлено вогнепальну зброю та бойові патрони Facebook прокуратури міста Києва

Обшуки провели в автомобілі, за місцем проживання та роботи фігуранта Facebook прокуратури міста Києва

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві в чоловіка вилучили 1 кг кокаїну, екстазі та ЛСД на суму близько 5 млн грн.