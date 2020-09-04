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У Києві зловили копа з іменним пістолетом Януковича й наркотиками. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кримінал
12,8 т.
Столичного поліцейського затримали на збуті наркотиків

Столичного поліцейського затримали на збуті наркотиків.

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали в Києві слідчого відділу одного з районних управлінь поліції, який збував наркотичні засоби та психотропні речовини.

Як повідомляється на офіційному сайті прокуратури Києва, під час обшуку в затриманого знайшли іменний пістолет, виданий колишньому президентові України Віктору Януковичу тодішнім міністром оборони Олександром Кузьмуком (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час досудового розслідування правоохоронцями було задокументовано три факти збуту інспектором амфетаміну та МDМА (більш відомий як "екстазі") на загальну суму 28 000 гривень.

3 вересня після чергового збуту наркотичного засобу поліцейського було затримано та вилучено приблизно 40 грамів білої порошкоподібної речовини, яка, зі слів затриманого, є кокаїном, а також 70 000 гривень, отриманих за нього.

Під час обшуків в автомобілі, за місцем проживання та роботи фігуранта, а також інших ймовірно причетних осіб, було виявлено вогнепальну зброю, бойові патрони, білу порошкоподібну речовину в пакеті, пігулки МDМА та кущі марихуани.

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкції ч.2 та ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Звідки у поліцейського наркотичні речовини та боєприпаси, та як до нього потрапив "пістолет Януковича", встановлює слідство.

У поліцейского знайшли іменний пістолет Януковича

У поліцейского знайшли іменний пістолет Януковича kyiv.gp.gov.ua

У затриманого виявлено вогнепальну зброю та бойові патрони

У затриманого виявлено вогнепальну зброю та бойові патрони Facebook прокуратури міста Києва

Обшуки провели в автомобілі, за місцем проживання та роботи фігуранта

Обшуки провели в автомобілі, за місцем проживання та роботи фігуранта Facebook прокуратури міста Києва

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві в чоловіка вилучили 1 кг кокаїну, екстазі та ЛСД на суму близько 5 млн грн.

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