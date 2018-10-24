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/Кримінал

У Києві злодійки орудували у дитячих лікарнях: опубліковані їхні фото

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У Києві в одній з дитячих поліклінік злодійки намагалися обікрасти батьків маленького пацієнта. Зазначається, що вони не вперше попадаються "на гарячому", проте продовжують спроби злочинів.

Фотографії підозрюваних опублікували у групі "Київ Оперативний" у Facebook. Постраждалі зазначили, що злодійки діють за напрацьованою схемою: одна з них відволікає, а друга — обкрадає.

"Одна з них відволікає, а інша краде гроші і телефони з сумок. Попала я, але вчасно зреагував мій чоловік", — розповіла потерпіла.

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У Києві злодійки орудували у дитячих лікарнях: опубліковані їхні фото

Facebook "Київ Оперативний"

Сім'я постраждалих також повідомила, що підозрюваних забрали до районного відділку поліції.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві у ТРЦ Lavina Mall помітили банду кишенькових злодіїв, які "полюють" за покупцями.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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