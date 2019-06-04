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/Кримінал

У Києві злодійка потрапила на камери спостереження у відомому ТЦ

1.9тЧитати матеріал російською

У Києві на камери відеоспостереження потрапила злодійка, яка орудує в дорогих магазинах. Вона буквально змела одяг з вішалки разом із плічками до себе в сумку.

Після цього вона безперешкодно пішла і не була зупинена ні охороною, ні продавцями. Відео моменту злочину опублікували в групі "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Професійну злодійку помітили на камерах відеоспостереження в одному з магазинів ТЦ "Глобус". Роздивитися обличчя важко, але сенс її діяльності видно", – підписали ролик у групі.

Новини
"Ще одні "перевіряльники": у Києві на камери відеоспостереження потрапили ймовірні грабіжники
Жінка

Жінка

Скріншот "Київ Оперативний"

Ховає речі в сумку

Ховає речі в сумку

Скріншот "Київ Оперативний"

Нагадаємо, що взимку в Києві активізувалися кишенькові злодії, які обкрадають людей у великих супермаркетах. Кишенькові злодії часто стали грабувати відвідувачів ТЦ "Гулівер".

Як писав OBOZREVATEL, у Києві жителі одного з будинків ЖК "Комфорт Таун" самостійно затримали квартирного злодія.

Вони зреагували на появу в під'їзді невідомої людини, яка неодноразово потрапляла на камери в інших будинках за підозрілих обставин.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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