У Києві злодії "позначили" квартири: таємничі знаки потрапили на фото

У Дарницькому районі Києва жителі багатоквартирного будинку виявили на своїх дверях мітки, які, ймовірно, залишили злодії.

Підтверджувальні фото опублікували на сторінці "ПОХ – Позняки Осокорки Харківський" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Хочу попередити всіх жителів. Ось таку красу ми виявили вчора ввечері. Думаю, ви всі знаєте, що це", – прокоментував автор.

У Києві злодії "позначили" квартири (ілюстрація) Інформатор

Так, на квартирах у будинку по вулиці Тростянецька, 2 невідомі прикріпили за допомогою пластиліну сірники. Стурбовані кияни викликали поліцію, проте правоохоронці не стали вживати жодних заходів. "Навіщо викликали, ми що на мітки приїдемо дивитися?" – відповіли жителям.

Мітки домушників у Києві Facebook "ПОХ – Позняки Осокорки Харківський"

Мітки домушників у Києві Facebook "ПОХ – Позняки Осокорки Харківський"

Мітки домушників у Києві Facebook "ПОХ – Позняки Осокорки Харківський"

Мітки домушників у Києві Facebook "ПОХ – Позняки Осокорки Харківський"

Раніше кияни, які помітили такі знаки, розповіли, що їх залишають, щоб дізнатися, чи перебувають у квартирі мешканці. Якщо мітку не зняли протягом доби – значить, власники тривалий час не приходять, що дає можливість безперешкодно обікрасти квартиру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня аналогічні мітки помітили в Дніпровському районі Києва. Власники квартир також розповіли про інші знаки, які свідчать про підготовку крадіжки.

11 липня пластилін із сірниками залишили також на дверях квартир у будинку по вулиці Празька, 19.

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