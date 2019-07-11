У Києві злодії масово залишають мітки на квартирах: як розпізнати

У Києві мешканці багатоповерхівки в Дніпровському районі виявили масові мітки біля своїх квартир. Імовірно, їх залишили злодії.

Невідомі прикріпили сірники на різнокольоровий пластилін біля дверей, зазначають у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що йдеться про будинок на вулиці Празька, 19. Тільки на одному поверсі очевидці нарахували сім таких знаків.

Мітки Скріншот

У коментарях до посту користувачі соцмережі повідомили, що такі знаки біля дверей ставлять, аби дізнатися, чи перебувають у квартирі мешканці. Якщо мітку не зняли протягом доби, значить, власники тривалий час не приходять, що дає можливість безперешкодно обікрасти.

Мітки домушників Скріншот

Крім цього, жителі повідомили, що також злодії малюють ледь помітні "галочки" або інші позначки на поштових скриньках на першому поверсі.

Вулиця Празька Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, на початку липня аналогічні мітки помітили ще в одному мікрорайоні. Жителі також розповіли про інші знаки, які свідчать про підготовку крадіжки.

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