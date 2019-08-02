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У Києві жорстоко покарали викрадача авто: що трапилося

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У Києві хлопець спробував викрасти автомобіль, але власник транспортного засобу застосував травматичну зброю.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, інцидент трапився на вул. Анни Ахматової в Дарницькому районі. У результаті молодий чоловік, який спробував вкрасти авто, отримав множинні рани тулуба і був госпіталізований в одну зі столичних лікарень.

За даними інсайдера, ймовірному злочинцю 18 років, він є мешканцем міста Прилуки Чернігівської області.

Подія трапилася на вул. Анни Ахматової

Подія трапилася на вул. Анни Ахматової

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
стрілянина кримінал
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
..Надеюсь,у владельца авто не будкт никаких проблем из судом,ментами..Он,защищал святое святых-свою собственность и имущество..
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