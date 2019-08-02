У Києві жорстоко покарали викрадача авто: що трапилося

У Києві хлопець спробував викрасти автомобіль, але власник транспортного засобу застосував травматичну зброю.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, інцидент трапився на вул. Анни Ахматової в Дарницькому районі. У результаті молодий чоловік, який спробував вкрасти авто, отримав множинні рани тулуба і був госпіталізований в одну зі столичних лікарень.

За даними інсайдера, ймовірному злочинцю 18 років, він є мешканцем міста Прилуки Чернігівської області.

Подія трапилася на вул. Анни Ахматової Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва посеред білого дня викрали дівчину. Зловмисники втекли на автомобілі Volkswagen.

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