У вівторок, 2 вересня, в одному з ресторанів Києва на Дніпровському узвозі трапилася бійка між колишнім та чинним народними депутатами Верховної Ради України.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах. Так, між нардепом 8-го скликання з фракції “Батьківщина” Русланом Богданом та депутатом 9-го скликання з “Європейської солідарності” Сергієм Алєксєєвим виникла сварка.

Пізніше вона переросла у бійку. На місце викликали поліцію, однак чоловіки від пояснень відмовились.

У Києві жорстоко побилися колишній та чинний нардепи

Стало відомо, що Алєксєєв звернувся до лікарні, де у нього констатували перелом ребра та численні забої голови та тулуба.

Буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 КК України (хуліганство).

Як повідомляв OBOZREVATEL, чимало депутатів неодноразово влаштовували такі "баталії" і раніше. Так, у ВРУ 20 грудня 2018 року трапилася бійка між нардепами Юрієм Березою ("Народний фронт"), а також Нестором Шуфричем і Юрієм Бойком ("Опозиційний блок").

Того ж року скандальний депутат від Блоку "Солідарність" Олег Барна побився у прямому ефірі з народним обранцем від ВО "Свобода" Юрієм Левченком.

У березні 2019 року голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко разом із декількома нардепами влаштували бійку в урядовій ложі в Раді, де перебував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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