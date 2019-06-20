У Києві жорстоко побили учасників ЛГБТ-події: нові деталі

У Києві одним з постраждалих в результаті нападу після показу кіно у межах ЛГБТ-події "КиївПрайд" став співробітник "Театру переселенців" і представник фешн-індустрії Олег Родіон Шуригін-Греклов.

Його побили настільки сильно, що знадобилася госпіталізація, повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

Він разом з групою друзів повертався після показу фільму "Не ховай очей 2. Наші в США" з платформи "Ізоляція".

"Швидше за все, нападники мали команду не атакувати біля цієї будівлі, тому простежили за групою до станції метро "Контрактова площа", де трапився напад. Також постраждали дві дівчинки, яким розпилили сльозогінний газ в очі", – уточнили в соцмережі.

Потерпілий Олег Facebook "Київ Оперативний"

Олег був травмований сильніше інших – нападники побили його ногами.

Як писав OBOZREVATEL, в середу, 19 червня, в Києві на кінопоказі ЛГБТ-події "КиївПрайд" на учасників напали невідомі в балаклавах. За словами організатора, серед учасників, яких побили, були неповнолітні.

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