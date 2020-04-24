На Лівобережній продуктовий магазин запідозрили в розливі алкоголю. Закривати його приїхала муніципальна варта і поліція, а на захист "наливайки" виступила охоронна фірма і "тітушки", які назвали себе підприємцями.

Як повідомляє OBOZREVATEL, муніципальна варта отримала скарги від мешканців сусідніх будинків. Мовляв, в цілодобовому магазині продають неякісний алкоголь на розлив, через що в околицях постійно багато п'яних людей.

Продавщиця в магазині почала стверджувати що баночки, в яких знаходиться спирт, виключно для особистого використання - для дезінфекції рук. Однак, журналісти і представники варти заперечили, що на їхніх очах з такою баночкою з магазину виходив чоловік.

"На вас скаржаться жителі сусідніх будинків. Подивіться скільки на вас скарг, скільки фотографій, на яких люди звідси не виходять, а випадають", - заявив представник муніципальної варти.

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

Місцева мешканка в коментарі OBOZREVATEL підтвердила, що в магазині "з-під поли" розливають алкоголь.

"Наливайка справжнісінька. Спочатку носили в стаканчиках весь час, а останні пару тижнів виносять в пляшечках. Вони їх виносять, розпивають, напиваються, тричі їм туди вже швидку викликали, тому що вони напивалися "до ручки". Це якийсь гадючник, ми з ними рік воюємо", - заявила вона.

Про це розповів і завсідник "наливайки" на ім'я Сергій. За його словами, баночка спиртного коштує 9 гривень.

"Буває (алкоголь у продажу, - Ред). І що? Періодично купую. Десь по 9 гривень, а що? Я алкоголік. Для мене це законно", - заявив він.

Пізніше до місця стяглися і інші сторони конфлікту. Так, приїхали представники охоронної фірми "Шериф". За словами представника муніципальної варти, вони "кришують" подібні точки ще з 90-х років. Прийшла і жінка Любов, яка представляє інтереси мешканців будинку. З собою вона принесла постанову суду, згідно з яким магазин повинні були закрити ще 3 березня.

Через якийсь час на місце прибула поліція, а слідом за ними і група молодих чоловіків, які спробували прорватися всередину магазину. Пізніше якийсь чоловік розповідав варті, що це не "тітушки", а асоціація підприємців.

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

"Ти кажеш, що це тітушки, а це підприємці. У нас немає найманих, це згуртований колектив, тому нас не може якась монопольна компанія переїхати. У мене немає жодної точки, де продавався б алкоголь, відповідаю. Але у товаришів є, я їх стимулюють до зміни виду діяльності", - заявив він.

В результаті поліція вирішила вилучити всю продукцію магазину, а всіх учасників конфлікту відвезли до відділку для збору відомостей. Саму ж "наливайку" повинні закрити.

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