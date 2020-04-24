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24 квітня • оновлено в 21:38
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У Києві жителі повстали проти "наливайки" під будинком: фото і відео закриття "точки"

6.2т
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На Лівобережній продуктовий магазин запідозрили в розливі алкоголю. Закривати його приїхала муніципальна варта і поліція, а на захист "наливайки" виступила охоронна фірма і "тітушки", які назвали себе підприємцями.

Як повідомляє OBOZREVATEL, муніципальна варта отримала скарги від мешканців сусідніх будинків. Мовляв, в цілодобовому магазині продають неякісний алкоголь на розлив, через що в околицях постійно багато п'яних людей.

Продавщиця в магазині почала стверджувати що баночки, в яких знаходиться спирт, виключно для особистого використання - для дезінфекції рук. Однак, журналісти і представники варти заперечили, що на їхніх очах з такою баночкою з магазину виходив чоловік.

"На вас скаржаться жителі сусідніх будинків. Подивіться скільки на вас скарг, скільки фотографій, на яких люди звідси не виходять, а випадають", - заявив представник муніципальної варти.

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

Місцева мешканка в коментарі OBOZREVATEL підтвердила, що в магазині "з-під поли" розливають алкоголь.

"Наливайка справжнісінька. Спочатку носили в стаканчиках весь час, а останні пару тижнів виносять в пляшечках. Вони їх виносять, розпивають, напиваються, тричі їм туди вже швидку викликали, тому що вони напивалися "до ручки". Це якийсь гадючник, ми з ними рік воюємо", - заявила вона.

Про це розповів і завсідник "наливайки" на ім'я Сергій. За його словами, баночка спиртного коштує 9 гривень.

"Буває (алкоголь у продажу, - Ред). І що? Періодично купую. Десь по 9 гривень, а що? Я алкоголік. Для мене це законно", - заявив він.

Пізніше до місця стяглися і інші сторони конфлікту. Так, приїхали представники охоронної фірми "Шериф". За словами представника муніципальної варти, вони "кришують" подібні точки ще з 90-х років. Прийшла і жінка Любов, яка представляє інтереси мешканців будинку. З собою вона принесла постанову суду, згідно з яким магазин повинні були закрити ще 3 березня.

Через якийсь час на місце прибула поліція, а слідом за ними і група молодих чоловіків, які спробували прорватися всередину магазину. Пізніше якийсь чоловік розповідав варті, що це не "тітушки", а асоціація підприємців.

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

На Лівобережній продуктовий магазин розливав алкоголь

"Ти кажеш, що це тітушки, а це підприємці. У нас немає найманих, це згуртований колектив, тому нас не може якась монопольна компанія переїхати. У мене немає жодної точки, де продавався б алкоголь, відповідаю. Але у товаришів є, я їх стимулюють до зміни виду діяльності", - заявив він.

В результаті поліція вирішила вилучити всю продукцію магазину, а всіх учасників конфлікту відвезли до відділку для збору відомостей. Саму ж "наливайку" повинні закрити.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Кримінал
Особа
В'ячеслав Буткалюк
Місце
Україна Київ
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
9 грн,ну да боярышник не потянут 12-14 грн.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а не оплатили активистам,а денюжки заканчиваются,ни тебе митингов ,ни микро майданов,да уж.
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