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9 квітня • оновлено в 17:24
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У Києві жителі порушили карантин і поплатилися: до бюджету надійшло 100 тисяч штрафів

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У Києві люди, які порушили карантинні обмеження через коронавірус COVID-19, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів.

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Про це 8 квітня заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі одного із українських телеканалів, написала пресслужба КМДА на своєму сайті. За його словами, тільки від дотримання карантину залежатиме те, коли його послаблять.

"На сьогодні поліція склала вже 600 адміністративних протоколів. За декількома стягнули до бюджету міста вже 100 тисяч гривень. Ці кошти стягують через суд. Люди, які не розуміють закликів дотримуватися обмежувальних заходів, – безвідповідальні і у ставленні до себе, і у ставленні до оточення. Тому – нехай платять", – наголосив Кличко.

Кличко розповів, скільки киянам коштували порушення карантину

Кличко розповів, скільки киянам коштували порушення карантину

Він також зазначив, що послаблення обмежувальних заходів розглядатимуть лише після зниження динаміки захворюваності у столиці України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 9:00 четверга, 9 квітня, кількість випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 300, у області – до 130.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Знаете ли вы, что стеклянный мост Кличко за 400 млн. гривен построен из защитных масок, тестов ПЦР и аппаратов ИВЛ?
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