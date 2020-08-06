У Києві жінку запідозрили у нападі на поліцейську: била ногою в живіт

У Києві жінку запідозрили у побитті патрульної поліцейської.

Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook. Нещодавно до патрульних надійшов виклик про те, що на вулиці Бурмистенка у Голосіївському районі між громадянами виник конфлікт.

На місці поліцейські виявили дві компанії, які після вживання алкоголю почали з'ясовувати відносини. За словами слідчого Голосіївського управління поліції Сергія Ольшевського, на зауваження патрульних із проханням припинити сварку громадяни не реагували.

"У ході встановлення обставин учасники конфлікту почали нецензурно виражатися у бік працівників поліції. Коли патрульні стали складати адміністративні матеріали на активних правопорушників, дві дівчини почали перешкоджати їм. У результаті до однієї зі зловмисниць патрульна застосувала кайданки, а у цей момент її подруга почала бити поліцейську ногою у живіт", – пояснив він.

На місце для надання допомоги постраждалій приїхала швидка, а для документування події – слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Двох киянок, 1995 та 1988 років народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Водночас 25-річній підозрюваній, яка наносила удари, вже оголосили підозру за частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Слідчі звернулися до Голосіївського районного суду столиці із клопотанням про обрання їй запобіжного заходу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на таксиста.