У Києві жінку забили до смерті лопатою: перші фото та подробиці

У Оболонському районі Києва 50-річний місцевий мешканець під час сварки зі своєю 52-річною дружиною схопив лопату та побив нею жінку. А наступного дня киянин виявив постраждалу мертвою.

Як написала пресслужба поліції Києва, правопорушник самостійно викликав медиків та правоохоронців (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місці поліцейські побачили на підлозі квартири мертву жінку, а на її тілі експерти виявили гематоми та синці. Чоловік розповів, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між подружжям виникла чергова сварка. У розпал суперечки він схопив лопату та побив нею дружину, а наступного дня виявив жінку мертвою.

У Києві жінку забили до смерті лопатою Поліція Києва

Правоохоронці встановили, що киянин разом з дружиною працювали у пункті прийому вторинної сировини. Раніше затриманий до кримінальної відповідальності не притягувався.

Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий відділ Оболонського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

У Києві місцевий мешканець посварився зі своєю дружиною Поліція Києва

Він побив лопатою жінку Поліція Києва

Чоловік сам викликав правоохоронців та медиків Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, 17 серпня, 40-річний чоловік завдав одинадцять ножових поранень своїй колишній дружині, яка приїхала привітати їх спільну дитину з днем народження.

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