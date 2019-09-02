У Києві жінки влаштували "бійку століття" у маршрутці: момент зняли на відео

У Києві у маршрутному автобусі № 555 (вулиця Миколи Кибальчича – ДВРЗ) жорстко побилися дві жінки. Причиною нібито стало те, що пасажирки "не поділили місце".

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі опублікували відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На ролику видно, як одна пасажирка штовхнула іншу, а та у відповідь вдарила її сумкою. Після цього перша схопила за волосся "суперницю". В результаті між агресивними жінками став чоловік і припинив бійку.

У Києві жінки влаштували "бійку століття" у маршрутці Скріншот

"А у 555 маршрутці трапилася бійка століття. Згідно з легендою, жінки побилися через те, що не поділили місце", – йдеться у повідомленні.

Користувачі почали бурхливо коментувати ситуацію. Деякі написали, що жінки поводилися вкрай негарно, а інші почали жартувати.

"Не дожив Нечуй-Левицький (Відомий український письменник. – Ред.) до наших днів – такі сюжети втрачаються!", "Яка ганьба: і це чиясь мама, дружина, дочка тощо. Цю жінку на бої без правил потрібно в оренду здавати! І потім кажуть, що нинішнє покоління невиховане – так є у кого вчитися", "Той момент, коли квитки на таке шоу всього лише 8 грн", – написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у маршрутці № 322, яка прямує до Броварів, пасажир накинувся на жінку похилого віку і побив її. За потерпілу ніхто не заступився.

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