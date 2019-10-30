"Прямо з-під носа продавця": у Києві хитра злодійка потрапила на камери

У Києві жінку звинуватили в крадіжці телефону з магазину біля станції метро "Академмістечко". Вона нібито хотіла продати свій старий гаджет, а поки співробітник його оглядав, забрала інший телефон.

Пізніше жінка пішла з двома гаджетами, а продавець тільки через деякий час помітив пропажу. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ця жінка прийшла до мене в магазин (метро "Академмістечко") під приводом продажі свого старого телефону. Поки я його оглядав, вона вкрала телефон Meizu pro5. Потім прикинулася ніби у неї щось з ногою і почала кричати. Я віддав жінці її телефон, і вона пішла", – йдеться в дописі.

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Цю ж жінку також звинувачували в крадіжці сумки 26 жовтня в спеціалізованій школі "Логос" №329 (вулиця Урлівська, 19б). Про це написали на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

"Ця дама вкрала сумку в школі "Логос" на Урлівській. У ній були важливі договори, документи на авто, паспорт, дві пари ключів, готівка, банківські карти", – відзначили в пості і додали, що паспорт все ж вдалося знайти.

Серед прикмет жінки: світле волосся, вік – близько 40 років, середньої статури. Її вже помічали в районі ТК "Аркадія", біля підземного переходу, який веде до станції метро "Осокорки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на центральному залізничному вокзалі натовп злодійок побив поліцейського.

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