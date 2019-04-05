У Києві жінка випала з 11 поверху: що відомо

У Святошинському районі Києва жінка випала з 11 поверху і загинула.

Як повідомили OBOZREVATEL у прес-службі ГУНП в столиці, трагедія сталася на вул. Булаховського, 34а.

"За попередньою інформацією, жінка вчинила самогубство", – зазначили у відомстві.

З власних джерел наші журналісти дізналися, що загибла проживала в цій висотці. Їй було 52 роки.

Фото: Google. Maps і domik.ua

Всі обставини події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському супермаркеті в черзі за піцою між покупцями виник конфлікт, у результаті чого один чоловік вдарив опонента в голову. Згодом потерпілий помер.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!