|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві жінка випала з 11 поверху: що відомо

2.1тЧитати матеріал російською

У Святошинському районі Києва жінка випала з 11 поверху і загинула.

Як повідомили OBOZREVATEL у прес-службі ГУНП в столиці, трагедія сталася на вул. Булаховського, 34а.

"За попередньою інформацією, жінка вчинила самогубство", – зазначили у відомстві.

З власних джерел наші журналісти дізналися, що загибла проживала в цій висотці. Їй було 52 роки.

У Києві жінка випала з 11 поверху: що відомо

Фото: Google. Maps і domik.ua

Новини
У Києві прогримів вибух: є постраждалий

Всі обставини події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському супермаркеті в черзі за піцою між покупцями виник конфлікт, у результаті чого один чоловік вдарив опонента в голову. Згодом потерпілий помер.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналНаціональна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
1
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки