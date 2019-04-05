У Києві жінка випала з 11 поверху: що відомо

У Святошинському районі Києва жінка випала з 11 поверху і загинула.
Як повідомили OBOZREVATEL у прес-службі ГУНП в столиці, трагедія сталася на вул. Булаховського, 34а.
"За попередньою інформацією, жінка вчинила самогубство", – зазначили у відомстві.
З власних джерел наші журналісти дізналися, що загибла проживала в цій висотці. Їй було 52 роки.
Фото: Google. Maps і domik.ua
Всі обставини події встановлюються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському супермаркеті в черзі за піцою між покупцями виник конфлікт, у результаті чого один чоловік вдарив опонента в голову. Згодом потерпілий помер.
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