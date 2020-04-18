У Києві згорів яхт-клуб: відео масштабної пожежі

У Києві в ніч на 18 квітня сталася пожежа в яхт-клубі Riviera Riverside.

Відео події опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook – вони припустили, що причиною загоряння став електромобіль, який стояв неподалік.

"На одному з відео видно, як неподалік від місця загоряння стоїть електроавтомобіль, який заряджався в цьому місці. Можливо, саме це і стало причиною загоряння. Пожежа дійсно серйозна, будемо сподіватися, що обійдеться без постраждалих", – йдеться в повідомленні.

Прес-офіцер ГУ ДСНС Києва Олександр Макушенко розповів OBOZREVATEL, що виклик надійшов о 22:40, а о 23:03 пожежу вже загасили. На місце виїхали 2 машини і 10 чоловік з 16-ї пожежно-рятувальної бригади.

"Як з'ясувалося, пожежа виникла в результаті загоряння воріт, а після поширився на приміщення охорони. На щастя, через пожежу ніхто не постраждав, причина встановлюється", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 квітня спалахнув масштабна пожежа в київському ресторані "Нова Земля".