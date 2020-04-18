У Києві згорів яхт-клуб: відео масштабної пожежі

У Києві в ніч на 18 квітня сталася пожежа в яхт-клубі Riviera Riverside.

Відео події опубліковано на сторінці "Київ Оперативний в Facebook". Повідомляється, що виклик про пожежу надійшов близько 23:00 17 квітня.

"На одному з відео видно, як неподалік від місця загоряння варто електроавтомобіль, який заряджався в цьому місці. Можливо, саме це і стало причиною загоряння. Пожежа дійсно серйозний, будемо сподіватися, що обійдеться без постраждалих", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 квітня спалахнув масштабна пожежа в київському ресторані "Нова Земля".

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